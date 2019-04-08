Свитолина вошла в шестерку лучших теннисисток планеты - WTA

Элина Свитолина (BNP Paribas Open)

Сегодня, 8 апреля, был представлен обновленный рейтинг WTA, в котором первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на шестую строчку.

Она сместила на седьмое место Кики Бертенс из Нидерландов.

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Украинские теннисистки Леся Цуренко (26-я в рейтинге WTA) и Даяна Ястремская (37-я в рейтинге WTA) остались на прежних позициях в списке лучших теннисисток мира рейтинге.

Отмечается успех Катерины Козловой, которая прибавила сразу семь позиций в рейтинге, несмотря на то, что пропускает турнир в швейцарском Лугано.

Лидером списка является японка Наоми Осака, которую ранее не смогла обыграть Свитолина для выхода в полуфинал Australian Open-2019 (4:6, 1:6).

Второе место закрепила за собой румынская теннисистка Симона Халеп, третье – у спортсменки из Чехии Петры Квитовой.

Рейтинг WTA

Элина Свитолина вернется к выступлениям 22 апреля. Она примет участие в грунтовом выставочном турнире в немецком Штутгарте.