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08.04.2019, 11:17

Свитолина вошла в шестерку лучших теннисисток планеты - WTA

Свитолина вошла в шестерку лучших теннисисток планеты - WTA - Фото
Элина Свитолина (BNP Paribas Open)

Элина Свитолина сместила на седьмое место Кики Бертенс из Нидерландов

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Сегодня, 8 апреля, был представлен обновленный рейтинг WTA, в котором первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на шестую строчку.

Она сместила на седьмое место Кики Бертенс из Нидерландов. 

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Украинские теннисистки Леся Цуренко (26-я в рейтинге WTA) и Даяна Ястремская (37-я в рейтинге WTA) остались на прежних позициях в списке лучших теннисисток мира рейтинге.

Отмечается успех Катерины Козловой, которая прибавила сразу семь позиций в рейтинге, несмотря на то, что пропускает турнир в швейцарском Лугано.

Лидером списка является японка Наоми Осака, которую ранее не смогла обыграть Свитолина для выхода в полуфинал Australian Open-2019 (4:6, 1:6). 

Второе место закрепила за собой румынская теннисистка Симона Халеп, третье – у спортсменки из Чехии Петры Квитовой. 

Рейтинг WTA

Элина Свитолина вернется к выступлениям 22 апреля. Она примет участие в грунтовом выставочном турнире в немецком Штутгарте.

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Теги: Элина Свитолина, Леся Цуренко, рейтинг, теннис, Даяна Ястремская, WTA
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