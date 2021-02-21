Теннис. Первая ракетка мира Джокович обыграл Медведева, выиграв Australian Open
21.02.2021, 13:06
Новак Джокович (фото - ЕРА)
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева, став победителем Australian Open 2021 года в мужском одиночном разряде.
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Встреча продлилась почти два часа. Джокович победил за три сета со счетом 7:5, 6:2, 6:2.
— #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021
The moment @DjokerNole claims his 9th #AusOpen title.#AO2021 pic.twitter.com/2sQVBGF0Wv
- 7 сентября первая ракетка мира Джокович ударил мячом судью – его дисквалифицировали с US Open.
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