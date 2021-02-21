Теннис. Первая ракетка мира Джокович обыграл Медведева, выиграв Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева, став победителем Australian Open 2021 года в мужском одиночном разряде.

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Встреча продлилась почти два часа. Джокович победил за три сета со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

Только в первой партии россиянин показывал борьбу, во втором и третьем сете Джокович доминировал. Для него эта победа на Australian Open стала девятой в карьере, что является рекордом турнира.

7 сентября первая ракетка мира Джокович ударил мячом судью – его дисквалифицировали с US Open.

Владислав Сердюк

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