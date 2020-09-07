Первая ракетка мира Джокович ударил мячом судью – его дисквалифицировали с US Open: видео

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Серб Новак Джокович, вероятно, случайно ударил мячом линейную судью и был дисквалифицирован за это

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович случайно ударил мячом линейную судью во время матча против Пабло Каррено на US Open. Об этом сообщает BBC.

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Счет был 6:5, Джокович хотел ударить мячом в стенку корта, однако случайно попал в шею линейной судье. Арбитр упала на землю и начала кашлять. Затем ее увели с корта. 

Джоковича решили дисквалифицировать, а также оштрафовать на все заработанные им призовые деньги. Джокович был фаворитом на победу в US Open. Уход сербского спортсмена означает, что теперь у US Open будет абсолютно новый чемпион. 

  • 23 июня сообщалось, что Джокович вместе с членами семьи и команды сделал тест после возвращения с турнира в Белгарде и Задаре. COVID-19 выявили у него и супруги, тесты детей – отрицательные. На турнире не соблюдались нормы социального дистанцирования: игроки обнимались, жали руки и вместе позировали для фотокамер.

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Теги: судья, теннис, мяч, новак джокович
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