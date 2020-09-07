Первая ракетка мира Джокович ударил мячом судью – его дисквалифицировали с US Open: видео

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович случайно ударил мячом линейную судью во время матча против Пабло Каррено на US Open. Об этом сообщает BBC.

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Счет был 6:5, Джокович хотел ударить мячом в стенку корта, однако случайно попал в шею линейной судье. Арбитр упала на землю и начала кашлять. Затем ее увели с корта.