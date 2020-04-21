Лучший теннисист мира Джокович – против вакцинации от коронавируса

Новак Джокович (фото - ЕРА)

Лучший теннисист мира в одиночном разряде Новак Джокович не собирается делать антикоронавирусную прививку, если такая будет разработана для подавления пандемии SARS-CoV-2 и возможных вспышек в будущем. Об этом серб заявил в трансляции у себя в Facebook, пишет Reuters.

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"Лично я против вакцинации, и я бы не хотел, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку, чтобы иметь возможность путешествовать", - сказал 32-летний спортсмен.

СПРАВКА. Уроженец Белграда Джокович - победитель 17 турниров Большого шлема в одиночном разряде. Первый игрок в истории Мирового тура ATP, который выиграл в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров АТР серии Мастерс. Побеждал на 80 турнирах АТР, и ныне занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых — более $143 млн.

В марте бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Амели Моресмо заявила, что спортивные состязания нельзя разрешать до того, как игроки получат прививку от нового коронавируса: "Нет вакцины = нет тенниса", - сказала она.

Ранее бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе профессионального бокса Александр Усик советовал "купаться в бассейне с хлоркой, пить воду с крана - хлорка тоже это все убивает".

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

По прогнозам ученых и ВОЗ, вакцины не будет как минимум до 2021 года.

На утро 21 апреля в Украине выявлено 6125 случаев , 161 человек умер, 367 выздоровели.

Уимблдон в 2020 году был отменен впервые со времен Второй мировой войны.

Олимпийские игры в Токио и чемпионат по футболу также перенесены на год.