Лучший теннисист мира Джокович – против вакцинации от коронавируса

Лучший теннисист мира в одиночном разряде Новак Джокович не собирается делать антикоронавирусную прививку, если такая будет разработана для подавления пандемии SARS-CoV-2 и возможных вспышек в будущем. Об этом серб заявил в трансляции у себя в Facebook, пишет Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Лично я против вакцинации, и я бы не хотел, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку, чтобы иметь возможность путешествовать", - сказал 32-летний спортсмен.
В марте бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Амели Моресмо заявила, что спортивные состязания нельзя разрешать до того, как игроки получат прививку от нового коронавируса: "Нет вакцины = нет тенниса", - сказала она.
Ранее бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе профессионального бокса Александр Усик советовал "купаться в бассейне с хлоркой, пить воду с крана - хлорка тоже это все убивает".