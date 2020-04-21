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Лучший теннисист мира Джокович – против вакцинации от коронавируса

Лучший теннисист мира Джокович – против вакцинации от коронавируса - Фото
Новак Джокович (фото - ЕРА)
21.04.2020, 11:10

Первая ракетка мира в одиночном разряде Новак Джокович сетует, что вакцинация, "по-видимому, будет обязательной после снятия жесткого карантина"

Лучший теннисист мира в одиночном разряде Новак Джокович не собирается делать антикоронавирусную прививку, если такая будет разработана для подавления пандемии SARS-CoV-2 и возможных вспышек в будущем. Об этом серб заявил в трансляции у себя в Facebook, пишет Reuters.

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"Лично я против вакцинации, и я бы не хотел, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку, чтобы иметь возможность путешествовать", - сказал 32-летний спортсмен.

СПРАВКА. Уроженец Белграда Джокович - победитель 17 турниров Большого шлема в одиночном разряде. Первый игрок в истории Мирового тура ATP, который выиграл в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров АТР серии Мастерс. Побеждал на 80 турнирах АТР, и ныне занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых — более $143 млн.

В марте бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Амели Моресмо заявила, что спортивные состязания нельзя разрешать до того, как игроки получат прививку от нового коронавируса: "Нет вакцины = нет тенниса", - сказала она.

Ранее бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе профессионального бокса Александр Усик советовал "купаться в бассейне с хлоркой, пить воду с крана - хлорка тоже это все убивает".

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Евгений Пилипенко
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