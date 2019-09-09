Теннис. Свитолина повторила свой рекорд в рейтинге WTA

Элина Свитолина (фото - EPA)

Украинская теннисистка Элина Свитолина повторила свой рекорд и снова поднялась на третью строчку рейтинга лучших теннисисток мира, который публикует Женская теннисная ассоциация. Об этом сообщается на сайте WTA.

Подняться с пятой ступени Свитолиной помог выход в полуфинал US Open.

Еще одна украинка Даяна Ястремская также улучшила свою позицию в рейтинге, поднявшись с 32-го на 30 место.

Леся Цуренко, которая снялась с турнира в Нью-Йорке из-за травмы, потеряла сразу 28 пунктов и теперь занимает 68 строчку рейтинга.

Еще одна украинка в топ-100 Екатерина Козлова поднялась с 76-й на 74-ю строчку.

7 августа сообщалось, что Свитолина заняла 9-е место в списке самых богатых спортсменок мира по версии журнала Forbes - за год ей удалось заработать $6,1 млн.

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