Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Теннис. Свитолина повторила свой рекорд в рейтинге WTA

Теннис. Свитолина повторила свой рекорд в рейтинге WTA - Фото
Элина Свитолина (фото - EPA)
09.09.2019, 19:52

Даяна Ястремская поднялась с 32-го на 30 место, Леся Цуренко из-за травмы потеряла 28 пунктов

Украинская теннисистка Элина Свитолина повторила свой рекорд и снова поднялась на третью строчку рейтинга лучших теннисисток мира, который публикует Женская теннисная ассоциация. Об этом сообщается на сайте WTA.

Подняться с пятой ступени Свитолиной помог выход в полуфинал US Open.

Еще одна украинка Даяна Ястремская также улучшила свою позицию в рейтинге, поднявшись с 32-го на 30 место.

Леся Цуренко, которая снялась с турнира в Нью-Йорке из-за травмы, потеряла сразу 28 пунктов и теперь занимает 68 строчку рейтинга.

Еще одна украинка в топ-100 Екатерина Козлова поднялась с 76-й на 74-ю строчку.

Читайте также: Украинская теннисистка Свитолина стала героиней рекламы Nike

Напишите нам
Элина Свитолина теннис WTA
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 