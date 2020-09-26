Теннис. Свитолина выиграла турнир в Страсбурге: видео

Украинская теннисистка победила Елену Рыбакину из Казахстана в трех сетах

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Страсбурге. Об этом сообщает пресс-служба WTA в Twitter.

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Свитолина выиграла финал турнира у теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной в трех сетах: 6:4, 1:6, 6:2.

Это второй титул Свитолиной в сезоне, в марте она выиграла турнир в Монтерее. Сейчас Свитолина пятая в мировом рейтинге WTA.

Призовой фонд турнира в Страсбурге составил $250 000.

В прошлом году турнир в Страсбурге также выиграла украинка – Даяна Ястремская.

7 августа Свитолина отказалась от участия в открытом чемпионате США по теннису.

Денис Юдин

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