Теннис. Свитолина выиграла турнир в Страсбурге: видео
Украинская теннисистка победила Елену Рыбакину из Казахстана в трех сетах
Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Страсбурге. Об этом сообщает пресс-служба WTA в Twitter.
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Свитолина выиграла финал турнира у теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной в трех сетах: 6:4, 1:6, 6:2.
2️d title of the season!— wta (@WTA) September 26, 2020
The No.2 seed @ElinaSvitolina defeats Rybakina, 6-4, 1-6, 6-2.#IS20 pic.twitter.com/GWGM4h1zM1
.@ElinaSvitolina puts the forehand away!#IS20 pic.twitter.com/m1ESMDAUE8— wta (@WTA) September 26, 2020
Это второй титул Свитолиной в сезоне, в марте она выиграла турнир в Монтерее. Сейчас Свитолина пятая в мировом рейтинге WTA.
Призовой фонд турнира в Страсбурге составил $250 000.
- В прошлом году турнир в Страсбурге также выиграла украинка – Даяна Ястремская.
- 7 августа Свитолина отказалась от участия в открытом чемпионате США по теннису.
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