Теннис. Свитолина выиграла турнир в Страсбурге: видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Страсбурге. Об этом сообщает пресс-служба WTA в Twitter.

Свитолина выиграла финал турнира у теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной в трех сетах: 6:4, 1:6, 6:2.

2️d title of the season!



The No.2 seed @ElinaSvitolina defeats Rybakina, 6-4, 1-6, 6-2.#IS20 pic.twitter.com/GWGM4h1zM1