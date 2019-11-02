Теннис. Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA: видео

Элина Свитолина после победы над Симоной Халеп (Фото - EPA)

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал Итогового турнира в китайском Шэньчжэне. Соперницей украинки по полуфиналу была Белинда Бенчич из Швейцарии.

Стартовый сет остался за соперницей Свитолиной, которая впервые на турнире проиграла партию.

Во втором сете Элина взяла убедительный реванш, выиграв 6:3.

Третий сет при счете 4:1 в пользу украинки Бенчич отказалась продолжать из-за травмы.

Элина Свитолина – Белинда Бенчич 5:7, 6:3, 4:1.

В финале восьмая ракетка планеты сыграет с сильнейшей в другой полуфинальной паре, где встретятся Эшли Барти (Австралия) и Каролина Плишкова (Чехия).

Читайте также: Свитолина выиграла третий матч подряд: видео