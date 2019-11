Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла все три матча группового этапа Итогового турнира WTA в Шэньчжэне, сообщает WTA в Twitter.

Третий матч Свитолина выиграла у американки Софии Кенин, победив в двух сетах 7-5, 7-6 (10), второй сет закончился тай-брейком.

Кенин заменила травмированную Бьянку Андрееску из Канады.

@ElinaSvitolina defeats Kenin in a nail biting second set tiebreak, 7-5, 7-6(10), at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/DcnL1eOOSm