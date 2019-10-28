Свитолина обыграла вторую ракетку мира: видео

Украинка Элина Свитолина успешно стартовала на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне, обыграв лучшую чешскую теннисистку Каролину Плишкову. Об этом сообщает Sport.ua.
Свитолина (№8 WTA) – Плишкова (№2 WTA) – 7:6 (12), 6:4.
Это четвертая подряд победа Свитолиной над Плишковой (общий счет 4-5). Издание отмечает, что каждый раз, когда Элина побеждала Каролину, украинка выигрывала турнир (Рим-2017, Брисбен-2018 и Сингапур-2018).
В 2019 году Свитолина одержала всего вторую победу над теннисисткой из топ-10.
Through in two! @ElinaSvitolina defeats Pliskova, 7-6(12), 6-4, at the— WTA (@WTA) October 28, 2019
Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/NvuiIkJmcN
Ранее украинский теннисист Илья Марченко стал победителем турнира ATP серии Challenger в Нур-Султане (Казахстан).