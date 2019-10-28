Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Свитолина обыграла вторую ракетку мира: видео

Свитолина обыграла вторую ракетку мира: видео - Фото
Элина Свитолина (фото - EPA)
28.10.2019, 18:31

Это четвертая подряд победа Свитолиной над лучшей чешской теннисисткой

Украинка Элина Свитолина успешно стартовала на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне, обыграв лучшую чешскую теннисистку Каролину Плишкову. Об этом сообщает Sport.ua.

Свитолина (№8 WTA) – Плишкова (№2 WTA) – 7:6 (12), 6:4.

Это четвертая подряд победа Свитолиной над Плишковой (общий счет 4-5). Издание отмечает, что каждый раз, когда Элина побеждала Каролину, украинка выигрывала турнир (Рим-2017, Брисбен-2018 и Сингапур-2018).

В 2019 году Свитолина одержала всего вторую победу над теннисисткой из топ-10.

Ранее украинский теннисист Илья Марченко стал победителем турнира ATP серии Challenger в Нур-Султане (Казахстан)

Напишите нам
Элина Свитолина спорт теннис
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 