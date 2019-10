Свитолина обыграла вторую ракетку мира: видео

Украинка Элина Свитолина успешно стартовала на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне, обыграв лучшую чешскую теннисистку Каролину Плишкову. Об этом сообщает Sport.ua.

Свитолина (№8 WTA) – Плишкова (№2 WTA) – 7:6 (12), 6:4.

Это четвертая подряд победа Свитолиной над Плишковой (общий счет 4-5). Издание отмечает, что каждый раз, когда Элина побеждала Каролину, украинка выигрывала турнир (Рим-2017, Брисбен-2018 и Сингапур-2018).

В 2019 году Свитолина одержала всего вторую победу над теннисисткой из топ-10.

