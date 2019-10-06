Теннис. Украинец Марченко выиграл турнир ATP в Казахстане

Илья Марченко (Фото: EPA)

Украинский теннисист Илья Марченко стал победителем турнира ATP серии Challenger в Нур-Султане (Казахстан). После того, как вчера украинец выиграл парный титул, сегодня, 6 октября, ему подчинился и одиночный, передает Теннисный портал.

Отмечается, что в финале соревнований в одиночном разряде Марченко обыграл пятую ракетку турнира Янника Мадена из Германии - 4:6, 6:4, 6:3.

Сообщается, что Илья Марченко получил свой первый одиночный титул на турнирах ATP за последние два года и седьмой - в профессиональной карьере.

Благодаря успеху в Казахстане Марченко вернется в топ-300, откуда выбыл более года назад из-за травмы.

Призовой фонд турнира в Казахстане составляет более $54 000.