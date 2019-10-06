Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Теннис. Украинец Марченко выиграл турнир ATP в Казахстане

Теннис. Украинец Марченко выиграл турнир ATP в Казахстане - Фото
Илья Марченко (Фото: EPA)
06.10.2019, 13:14

Благодаря успеху в Казахстане Илья Марченко вернется в топ-300, откуда выбыл более года назад из-за травмы

Украинский теннисист Илья Марченко стал победителем турнира ATP серии Challenger в Нур-Султане (Казахстан). После того, как вчера украинец выиграл парный титул, сегодня, 6 октября, ему подчинился и одиночный, передает Теннисный портал.

Отмечается, что в финале соревнований в одиночном разряде Марченко обыграл пятую ракетку турнира Янника Мадена из Германии - 4:6, 6:4, 6:3.

Сообщается, что Илья Марченко получил свой первый одиночный титул на турнирах ATP за последние два года и седьмой - в профессиональной карьере.

Благодаря успеху в Казахстане Марченко вернется в топ-300, откуда выбыл более года назад из-за травмы.

Призовой фонд турнира в Казахстане составляет более $54 000.

Напишите нам
Илья Марченко теннис
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 