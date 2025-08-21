Зеленский о выборах: Желающие, дайте мне возможность закончить войну

Президент заявил, что "был бы доволен, если бы выборы уже были"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский призвал желающих принять участие в предстоящих выборах и дать ему закончить войну. Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами 20 августа.

"Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме передряг и политических призывов, плакатов и прочего", – сказал президент.

По его мнению, главое, чтобы потенциальные кандидаты дали ему "возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого".

"Это единственная просьба ко всем желающим", – подытожил Зеленский.