Зеленский о выборах: Желающие, дайте мне возможность закончить войну
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Мариам Оганнисян
специальный корреспондент LIGA.net
Президент Владимир Зеленский призвал желающих принять участие в предстоящих выборах и дать ему закончить войну. Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами 20 августа.
"Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме передряг и политических призывов, плакатов и прочего", – сказал президент.
По его мнению, главое, чтобы потенциальные кандидаты дали ему "возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого".
"Это единственная просьба ко всем желающим", – подытожил Зеленский.
- Украинская Конституция и профильное законодательство запрещают проводить выборы во время военного положения. Если бы не было полномасштабной войны, то парламентские выборы должны были состояться в октябре 2023 года, первый тур президентских – в марте 2024-го, а местные выборы – в октябре 2025-го.
- В январе Зеленский заявил, что не знает, будет ли снова баллотироваться на пост президента, отметив, что это будет зависеть от того, как закончится война. Тогда же бывший главком ВСУ Залужный не подтверждал и не опровергал свое возможное участие в выборах.
- В конце июля Центризбирком подтвердил, что в нынешнем году местные выборы не будут проходить.
Комментарии (0)