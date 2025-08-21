Зеленський про вибори: Охочі, дайте мені можливість закінчити війну

Президент заявив, що "був би задоволений, якщо б вибори вже були"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський закликав охочих взяти участь у майбутніх виборах і дати йому закінчити війну. Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами 20 серпня.

"Я був би задоволений, якби вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі та політичних закликів, плакатів тощо", – розповів президент.

Читайте також Як Росія (не) зриватиме перші повоєнні вибори в Україні

На його думку, головне, щоб потенційні кандидати дали йому "можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього".

"Це єдине прохання до всіх охочих", – підсумував Зеленський.