Зеленський про вибори: Охочі, дайте мені можливість закінчити війну
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Маріам Оганнисян
спеціальна кореспондентка LIGA.net
Президент Володимир Зеленський закликав охочих взяти участь у майбутніх виборах і дати йому закінчити війну. Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами 20 серпня.
"Я був би задоволений, якби вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі та політичних закликів, плакатів тощо", – розповів президент.
На його думку, головне, щоб потенційні кандидати дали йому "можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього".
"Це єдине прохання до всіх охочих", – підсумував Зеленський.
- Українська Конституція та профільне законодавство забороняють проводити вибори під час воєнного стану. Якби не було повномасштабної війни, то парламентські вибори мали відбутися у жовтні 2023 року, перший тур президентських – у березні 2024-го, а місцеві вибори – у жовтні 2025-го.
- У січні Зеленський заявив, що не знає, чи буде знову балотуватися на посаду президента, зазначивши, що це залежатиме від того, як завершиться війна. Тоді ж колишній головком ЗСУ Залужний не підтверджував і не спростовував свою можливу участь у виборах.
- Наприкінці липня Центрвиборчком підтвердив, що в нинішньому році місцеві вибори не проходитимуть.
