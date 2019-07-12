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12.07.2019, 15:45

Теннис. Украинка Снигур прорвалась в финал юниорского Уимблдона

Теннис. Украинка Снигур прорвалась в финал юниорского Уимблдона - Фото
Фото: tennisua.org

Теннисистка стала пятой украинской, вышедшей в финал юниорского Уимблдонского турнира

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в финал Уимблдонского турнира. Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

В полуфинале Снигур разгромила 18-летнюю Эмму Наварро из США со счетом 6-3, 6-0.  Поединок продолжался 45 минут.

Таким образом, теннисистка стала пятой украинкой, вышедшей в финал юниорского Уимблдона. До нее в финале играли Татьяна Перебийнис (2000), Катерина Бондаренко (2004), Элина Свитолина (2012) и Даяна Ястремская (2016).

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина не прошла в финал Уимблдонского турнира, проиграв спортсменке из Румынии.

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Теги: Дарья Снигур, теннис, спорт, Уимблдонский турнир
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