Теннис. Финал Уимблдона пройдет без Свитолиной: видео

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Украинская теннисистка не смогла преодолеть румынку Халеп в полуфинале

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в полуфинале Уимблдонского турнира - самого престижного в серии Большого шлема. Об этом сообщается на сайте Wimbledon.

Украинка проиграла румынской теннисистке Симоне Халеп со счетом 1:6, 3:6. Матч длился один час 13 минут.

Халеп стала первой румынкой, которая вышла в финал женских одиночных игр на Уимблдоне.

Соперница Халеп в финале определится в матче между американкой Сиреной Уильямс и чешской теннисисткой Барборой Стрицовой.

Финальный матч женской сетки состоится 13 июля.

9 июля Свитолина впервые дошла до полуфинала турнира серии Большого шлема.

8 июля в четвертом круге турнира Свитолина переиграла спортсменку из Хорватии Петру Мартич со счетом 6:4, 6:2. В этот же день из борьбы выбыла другая украинская спортсменка Даяна Ястремская - она не смогла пробиться в 1/4 финала, уступив представительнице Китая Чжан Шуай (4:6, 6:1, 2:6).

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Теги: Элина Свитолина, теннис, Уимблдонский турнир
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