Теннис. Украинка Завацкая выиграла турнир ITF W100 во Франции

Катарина Завацкая (фото - btu.org.ua)

Сегодня, 14 июля, украинская спортсменка Катарина Завацкая (№196 WTA) выиграла финальный поединок турнира ITF W100 в Контрексевиле (Франция) с призовым фондом $100 000. Об этом сообщает БТУ.

19-летняя украинка победила 26-летнюю спортсменку из Норвегии Ульрикке Эйкери (294) - 6:4, 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 12 минут.

Отмечается, что по ходу встречи Завацкая дважды подала навылет, допустив одну двойную ошибку, реализовала семь из девяти брейк-поинтов и проиграла пять геймов на собственной подаче.

В четвертьфинале Завацкая победила Кристину Буксу из Испании (232) - 6:4, 2:6, 6:4, а в полуфинале обыграла швейцарку Штефани Фегель (97) - 4:6, 6:3, 6:3.

Сообщается, что благодаря успешному выступлению в Контрексевиле украинка на следующей неделе дебютирует в Топ-150, заняв ~133-ю позицию.

13 июля 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла юниорский турнир на Уимблдоне.