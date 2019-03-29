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29.03.2019, 07:56

Трамп поддержал финансирование специальных Олимпийских игр

Трамп поддержал финансирование специальных Олимпийских игр - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Ранее администрация США предлагала сократить федеральные гранты на проведение специальных Олимпийских игр

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Президент США Дональд Трамп заявил о пересмотре решения о сокращении финансирования проведения специальной олимпиады, которое ранее было принято министром образования и другими представителями администрации. Об этом сообщает Голос Америки.

"Я был на специальной олимпиаде. Думаю, это потрясающе", - сказал Трамп.

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Министр образования Бетси Девос, возглавляющая ведомство, которое занимается финансированием игр, заявила на этой неделе о сокращении бюджетных ассигнований на специальную олимпиаду в 2020 году почти на $18 млн. Это заявление вызвало волну критики в адрес главы министерства образования.

Издание отмечает, что с начала этой недели Девос несколько раз выступила в защиту сокращения федеральных грантов на проведение игр.

Она заявляла, что игры не входят в список федеральных программ, а организаторы ежегодно получают миллионы долларов в виде частных и корпоративных пожертвований.

Девос также утверждала, что федеральное правительство не может спонсировать "все программы, заслуживающие этого", подчеркивая при этом, что она всячески поддерживает идею проведения таких игр.

После того, как президент поддержал финансирование соревнований, Девос сделала новое заявление, в котором сообщила о своей "благодарности" Трампу за это решение. По словам главы Минобразования, последние несколько лет она "втайне" боролась за продолжение финансирования специальной олимпиады.

Законодатели от обеих партий накануне заверили, что сокращение финансирования соревнований не пройдет через Конгресс. В 2019 году администрация Трампа уже предлагала отказаться от выделения федеральных грантов организаторам Специальной олимпиады, однако Конгресс не поддержал эту идею.

Всемирная Специальная олимпиада проводится раз в четыре года для людей с ограниченными возможностями, с тем, чтобы предоставить им возможность участия в спортивных соревнованиях. Первая Специальная олимпиада была проведена в 1968 году в Чикаго. В последний раз зимние специальные Олимпийские игры прошли в Австрии в 2017 году.

9 марта 2019 года коллективный судебный иск, к которому присоединились 28 игроков, подала женская футбольная сборная США. В роли ответчика выступает Федерация футбола США.

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Теги: дональд трамп, финансирование, Олимпийские игры, Бетси Девос
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