В США женщины подали в суд на Федерацию футбола

Коллективный судебный иск, к которому присоединились 28 игроков, подала женская футбольная сборная США. В роли ответчика выступает Федерация футбола США. Об этом сообщает Голос Америки.
Иск подали 8 марта в федеральный суд в Лос-Анджелесе.
Истцы требуют, чтобы им платили столько же, сколько футболистам, указывая, что на протяжении длительного времени они были жертвами дискриминации по гендерному признаку.
Указывается, что на протяжении долгого времени футболистки путешествовали в менее комфортных условиях, по сравнению с мужской сборной, имели худшие условия для тренировок, доступа к медперсоналу и рекламы игр с участием их команды.
Федерация футбола США ранее указывала, что этот дисбаланс обусловлен различиями в контрактах.
Кроме того, есть нормы ФИФА, которым обязаны следовать национальные федерации. Так, к примеру, мужская футбольная сборная из 32 человек за выход в финальную часть чемпионата мира получает $400 млн, а женская футбольная сборная из 24 человек – только $30 млн.
Женская футбольная сборная США добилась намного больших успехов, чем мужская. Она трижды выигрывала чемпионаты мира и четыре раза Олимпийские игры.
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