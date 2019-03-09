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09.03.2019, 10:20

В США женщины подали в суд на Федерацию футбола

В США женщины подали в суд на Федерацию футбола - Фото
Фото: Федерация футбола США

Участницы женской футбольной сборной требуют равных условий с футболистами-мужчинами

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Коллективный судебный иск, к которому присоединились 28 игроков, подала женская футбольная сборная США. В роли ответчика выступает Федерация футбола США. Об этом сообщает Голос Америки.

Иск подали 8 марта в федеральный суд в Лос-Анджелесе.

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Истцы требуют, чтобы им платили столько же, сколько футболистам, указывая, что на протяжении длительного времени они были жертвами дискриминации по гендерному признаку.

Указывается, что на протяжении долгого времени футболистки путешествовали в менее комфортных условиях, по сравнению с мужской сборной, имели худшие условия для тренировок, доступа к медперсоналу и рекламы игр с участием их команды.

Федерация футбола США ранее указывала, что этот дисбаланс обусловлен различиями в контрактах.

Кроме того, есть нормы ФИФА, которым обязаны следовать национальные федерации. Так, к примеру, мужская футбольная сборная из 32 человек за выход в финальную часть чемпионата мира получает $400 млн, а женская футбольная сборная из 24 человек – только $30 млн.

Женская футбольная сборная США добилась намного больших успехов, чем мужская. Она трижды выигрывала чемпионаты мира и четыре раза Олимпийские игры.

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Теги: спорт, футбол, гендерное неравенство
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