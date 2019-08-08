Тренер волейболисток из РФ показал корейцам "узкие глаза": фото

Серджио Бузато (фото - пресс-служба соревнований)

Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу на главного тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато за яркое проявление расизма, передает xsport.

Тренер растянул глаза, изображая представителя монголоидной расы, после того, как женская сборная России по волейболу в матче против Южной Кореи добыла путевку на Олимпиаду-2020.

Жесты тренера возмутили корейских спортсменок.

Однако Бузато заявил, что не считает свое поведение оскорбительным.

"Я очень удивлен, что мой жест посчитали оскорбительным. Я просто праздновал выход на Олимпиаду, которая пройдет в Японии. В тот момент я ни в коем случае не обращался к команде Южной Кореи. Не понимаю, почему мой жест называют расистским. В тот момент мы все радовались на площадке, я тоже радовался и таким образом отпраздновал наше попадание в Токио", - объяснился итальянец.

Федерация волейбола Южной Кореи отправит жалобу на Бузато в Международную федерацию волейбола.

Итальянец Серджио Бузато работает с 2004 года. Его подопечные со счетом 3:2 сумели в напряженном матче победить сборную Южной Кореи, чем обеспечили себе путевку на Олимпиаду-2020.

Ранее контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА наказал футбольный клуб "Шахтер" Донецк из-за разжигания файеров и расистского поведении болельшиков время матча Лиги Европы УЕФА с франкфуртским "Айнтрахтом".

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