"Челси" обвиняет фанов "Динамо" в расизме, бело-синие отрицают

Каллум Хадсон-Одои (фото - Twitter/Calteck10)

Лондонский футбольный клуб "Челси" после игры в Киеве с "Динамо" обратился в УЕФА с жалобой о якобы расистском поведении группы фанатов бело-синих. Об этом говорится в заявлении английского клуба.

"Мы можем подтвердить сообщение о том, что в последние минуты матча небольшая группа болельщиков "Динамо" оскорбляла одного из наших игроков на почве расизма. Мы осуждаем такое отвратительное поведение. Мы ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование и посодействуем в этом", – сказано в заявлении "Челси".

Реклама

Отмечается, что игроки сообщили судье об инциденте сразу после финального свистка, а председатель и секретарь клуба поговорили с делегатом УЕФА сразу после матча.

По данным СМИ, речь идет о футболисте Каллуме Хадсон-Одои. Фаны киевского клуба якобы в его адрес имитировали крики обезьян.

"Динамо", в свою очередь, просмотрело видеозаписи с сектора, где по информации англичан, находились болельщики-нарушители, и на ней не "было обнаружено никаких признаков, подтверждающих факты каких-либо дискриминационных проявлений".

"Нет расизму" – это не просто популярный лозунг, а один из ключевых приоритетов работы "Динамо", который полностью разделяет принцип нулевой терпимости к любым проявлениям дискриминации на стадионе и за его пределами", – ответили в киевском клубе.

14 марта киевский клуб "Динамо" проиграл лондонскому "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:5 и досрочно покинул турнир. Первая встреча на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне завершилась со счетом 3:0 в пользу "Челси".

Читайте также: Хацкевич объяснил, почему "динамовцы" проиграли "Челси"