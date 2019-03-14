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14.03.2019, 23:55

Хацкевич объяснил, почему "динамовцы" проиграли "Челси"

Хацкевич объяснил, почему "динамовцы" проиграли "Челси" - Фото
Александр Хацкевич (фото - EPA)

Два мяча, пропущенные после подач угловых, стали результатом индивидуальных ошибок игроков, сказал тренер

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Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с лондонским "Челси", который закончился со счетом 0:5. Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Отвечая на вопрос, почему первый тайм был таким же неудачным, как и в Лондоне, тренер сказал, что причина поражения - в уровне соперника.

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Объясняя, почему у футболистов во втором тайме был "совсем другой настрой" и что он сказал игрокам в перерыве, Хацкевич ответил: "Много говорить не пришлось. Просто нужно иметь характер и самолюбие".

Тренер также сказал, что два мяча, пропущенные после подач угловых, стали результатом индивидуальных ошибок игроков, поскольку все стандартные положения расписаны, и футболисты знают, кто с кем играет.

Сегодня киевский клуб "Динамо" проиграл лондонскому "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:5 и досрочно покинул турнир. Первая встреча на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершилась со счетом 3:0 в пользу "Челси".

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Теги: Александр Хацкевич, футбол, челси, динамо киев
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