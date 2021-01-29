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УЕФА может не пускать иностранных болельщиков на матчи Евро-2020, в их числе – украинцы

29.01.2021, 14:27
УЕФА может не пускать иностранных болельщиков на матчи Евро-2020, в их числе – украинцы - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

Европейская футбольная ассоциация рассматривает вариант проведения футбольного турнира Евро-2020, при котором иностранные зрители не смогут попасть на матчи группового этапа. В их числе – украинские болельщики, ведь Украина не принимает ни одного матча состязания. Об этом сообщает The Times

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Издание пишет, что существует вероятность, что матчи группового этапа смогут посетить лишь местные жители страны, в которой проходит игра. Однако чиновники, возможно, разрешат иностранным болельщикам попасть на матчи плей-офф с жесткими карантинными ограничениями. 

К примеру, говоря о финале турнира, издание отмечает, что матч на Уэмбли может быть проведен лишь с участием 2000-3000 иностранных фанов. 

"Их доставят в Лондон чартерными рейсами, привезут прямо на стадион, а затем обратно в аэропорт сразу после матча, при минимальном контакте с местным населением", – пишет The Times.

Сообщается, что учитывая все обстоятельства с пандемией COVID-19, УЕФА намерен вернуть все деньги за проданные ранее билеты, после чего организовать новую продажу после уточнения вопроса о количестве допустимых зрителей в том или ином городе.

Первый матч турнира запланирован на 11 июня 2021 года, сам групповой этап должен продлится до 23 июня. Украина вышла в группу С вместе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Матчи сборной пройдут в Амстердаме и Бухаресте. 

Станислав Стороженко
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