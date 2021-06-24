UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках. По нему определяли победителей плей-офф

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 16:52
УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках. По нему определяли победителей плей-офф - Фото
Челсі, чинний переможець Ліги чемпіонів УЄФА (фото – ЕРА)

Европейский футбольный союз (УЕФА) отменил правило выездного гола в еврокубках, по которому определялись победители на стадиях плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Правило выездного гола применялось с 1965 года при двухматчевых противостояниях в плей-офф европейских турниров. Если общий счет двух матчей был равным, то в следующую стадию плей-офф выходила команда, которая забила больше голов на выезде.

В УЕФА сообщили, что с сезона 2021/22 правило выездного гола не будет действовать во всех клубных турнирах Европы под эгидой союза. Это – Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Женская лига чемпионов и Юношеская лига УЕФА.

В УЕФА объясняют, что теперь при равном счете после двух матчей команды будут играть два экстра-тайма по 15 минут, а если и в них победителя не выявят – пробьют серию пенальти.

Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил решение там, что из-за правила выездного гола хозяева матчей опасались пропустить и часто отказывались от атак, особенно когда играли на домашнем поле первый поединок плей-офф.

  • В сезоне 2021/22 Украину представят в еврокубках "Динамо" (группа ЛЧ), "Шахтер" (квалификация ЛЧ), "Заря" (квалификация ЛЕ), "Ворскла" и "Десна" (обе – квалификация ЛК).

Читайте также: "Спасибо, Швеция!" Как сборная Украины отреагировала на проход в 1/8 Евро-2020 – видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Лига Европы Лига чемпионов уефа еврокубки плей-офф правило выездного гола
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 