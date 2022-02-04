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Футзал: Украина проиграла России на чемпионате Европы

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 19:41
Футзал: Украина проиграла России на чемпионате Европы - Фото
Фото: УАФ

В Нидерландах завершился полуфинальный матч чемпионата Европы по футзалу, в котором Украина проиграла России со счетом 2:3.

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На второй минуте после розыгрыша углового игрок сборной России – Антон Соколов – пробил по центру ворот, после рикошета мяч залетел в сетку – 1:0 в пользу российской команды. Уже через 12 минут россияне оформили второй гол. 

На 15-й минуте украинцам удалось отыграть один мяч благодаря Евгению Серому. На перерыв команды ушли со счетом 2:1. 

Третий гол Украине в падении забил Ниязов на 31-й минуте. Уже за 4 минуты Даниил Абакшин своевременно отреагировал на прострел Петра Шотурмы и оформил второй гол в ворота России. Матч закончился со счетом 2:3.



Сборная Украины на чемпионате Евро-2022 провела три матча в рамках группового этапа, где проиграла Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), а также выиграла у Сербии (6:1).


В четвертьфинале Украина была сильнее команды Казахстана – 5:3.




СПРАВКА. Для Украины это 11 чемпионат Европы (1996, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022). Дважды украинская команда пробивалась в финал, где завоевала серебряные награды – в 2001 и 2003 годах.


Сегодня, 4 февраля, в 21.00 состоится второй полуфинал, где Португалия сыграет против Испании.


Финал турнира запланирован на 6 февраля. Команды, которые проиграют в полуфиналах, в этот день будут бороться за бронзовые награды.


В рейтинге УЕФА сборная Украины занимает восьмое место, Испания – третье, Португалия – второе, а Россия – первое. 






Ольга Модіна




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Чемпионат Европы по футзалу футзал Украина - Россия Спорт 


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