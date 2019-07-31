Украинец Деревянченко может сразиться с суперзвездой бокса - СМИ

Сергей Деревянченко (фото - instagram.comsergiy.derevyanchenko)

Резко повысилась вероятность, что обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) сразится осенью с мексиканской звездой профессионального бокса Саулем Альваресом (51-1-2, 35 КО). Этот поединок одобрен стриминг-каналом DAZN, пишет спортивный инсайдер Майк Коппинджер из The Athletic.

Ранее DAZN, которые обеспечивают гонорарный фонд, были против любого варианта для Альвареса на осень, кроме третьего боя с экс-доминатором дивизиона Геннадием Головкиным или встречи с российским полутяжеловесом Сергеем Ковалевым.

Альварес владеет титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF. Последний из "основных" титулов - WBO - у американца Деметриуса Эндрэда.

Прошлой осенью Деревянченко конкурентно уступил американцу Дэниелу Джейкобсу в поединке за вакантный пояс IBF.

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