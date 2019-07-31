Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украинец Деревянченко может сразиться с суперзвездой бокса - СМИ

Украинец Деревянченко может сразиться с суперзвездой бокса - СМИ - Фото
Сергей Деревянченко (фото - instagram.comsergiy.derevyanchenko)
31.07.2019, 12:25

Бой уроженца Феодосии с мультимиллионером и лидером дивизиона до 72,6 кг состоится 26 октября в Лас-Вегасе, утверждает инсайдер

Резко повысилась вероятность, что обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) сразится осенью с мексиканской звездой профессионального бокса Саулем Альваресом (51-1-2, 35 КО). Этот поединок одобрен стриминг-каналом DAZN, пишет спортивный инсайдер Майк Коппинджер из The Athletic.

Ранее DAZN, которые обеспечивают гонорарный фонд, были против любого варианта для Альвареса на осень, кроме третьего боя с экс-доминатором дивизиона Геннадием Головкиным или встречи с российским полутяжеловесом Сергеем Ковалевым.

Альварес владеет титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF. Последний из "основных" титулов - WBO - у американца Деметриуса Эндрэда.

Прошлой осенью Деревянченко конкурентно уступил американцу Дэниелу Джейкобсу в поединке за вакантный пояс IBF.

Смотрите видео: Пакьяо завоевал титул суперчемпиона по версии WBA

Напишите нам
бокс сергей деревянченко сауль альварес
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 