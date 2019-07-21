Бокс. Пакьяо завоевал титул суперчемпиона по версии WBA: видео

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо победил американца Кита Турмана в бою за титул суперчемпиона по версии WBA в полусреднем весе, который прошел 21 июля в Лас-Вегасе. Об этом пишет iSport.

Филиппинец хорошо начал бой, отправив соперника в нокдаун уже в концовке первом раунде. Турман упал, но не был заметно потрясен.

Филиппинец выглядел лучше в первой половине поединка - Турман не успевал за началом атаки Пакьяо, который раз за разом доставал соперника джебом.

Начиная с шестого раунда Турман стал перехватывать инициативу за счет давления и комбинаций на средней и ближней дистанции, да и его атаки стали успешнее, а Пакьяо снизил активность, начал брать паузы. Казалось, что американец начал переламывать бой, но в 8-ом Пакьяо смог взвинтить темп и вновь выровнял силы.

В одиннадцатом раунде Пакьяо удалось потрясти соперника ударом в корпус, но Турман нашел в себе силы продолжить бой и в последнем раунде выглядел активнее.

По итогам 12 раундов судьи раздельным решением отдали победу 40-летнему филиппинцу – 113:114, 115:112, 115:112.

Для 30-летнего Турмана это поражение стало первым в его карьере (29-1, 22 КО). Пакьяо добыл 62-ю победу в карьере (62-7-2, 39 KO).