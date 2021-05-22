Украинец впервые стал чемпионом Европы по каратэ
Украинский каратист Cтанислав Горуна завоевал титул чемпиона Европы в весе до 75 кг. Это первое золото Чемпионата Европы в истории украинского мужского каратэ, сообщает Tribuna.com.
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Соперником Горуны в финале был спортсмен из Азербайджана Рафаэль Агаев, 11-кратный чемпион Европы.
Горуна победил со счетом 3:1.
Горуна стал первым в истории мужского каратэ украинцем, завоевавшим титул чемпиона Европы.
Турнир проходил в хорватском городе Пореч. Помимо победы Горуны, награды получили сегодня две украинские спортсменки: серебро завоевала Анита Серегина (категория до 61 кг), бронзу – Катерина Крива (до 50 кг), сообщает пресс-служба НОК.
- В феврале 2020 года украинская каратистка завоевала золото в Дубае: видео.
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