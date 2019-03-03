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03.03.2019, 23:12

Украинка Левченко завоевала серебро на ЧЕ по легкой атлетике

Украинка Левченко завоевала серебро на ЧЕ по легкой атлетике - Фото
Фото: facebook.com/olympicua

Сборная Украины получила 5 медалей на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении

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Вице-чемпионка мира 21-летняя Юлия Левченко стала серебряным призером в прыжках в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в шотландском Глазго. Об этом сообщает Укринформ.

Левченко заняла второе место с результатом 1,99 метра.

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Победила с лучшим результатом сезона в Европе (2,01) россиянка Мария Ласицкене, которая выступает на международных турнирах в нейтральном статусе. "Бронза" досталась Айрин Пальшите из Литвы (1,97), которая по дополнительным показателям опередила украинку Екатерину Табашник (1,97). Третья представительница Украины в финале Ирина Геращенко (1,94) заняла 5-е место.

В итоге в активе сборной Украины на чемпионате Европы в Глазго пять наград - две серебряные (Андрей Проценко, Юлия Левченко - оба прыжки в высоту) и три бронзовые (Ольга Саладуха - тройной прыжок; Марина Бех-Романчук - прыжки в длину; Ольга Ляхова - 800 метров).

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Теги: спорт, легкая атлетика, Чемпионат Европы
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