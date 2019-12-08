Украинка стала чемпионкой мира по муай-тай: фото

Елена Овчинникова (Фото - Instagram Елены Овчинниковой)

Украинская спортсменка Елена Овчинникова стала чемпионкой мира муай-тай среди женщин по версии WBC. Об этом сообщает PLAYPRO.media

Овчинникова победила французскую спортсменку, двукратную чемпионку мира по муай-тай Синди Сильвестр.

Фото: facebook.com/playpro.media.ua

На старте поединка Овчинникова отправила Сильвестр в нокдаун.

"Она атаковала француженку короткими сериями и имела несколько возможностей досрочно завершить поединок. Но бой продолжался все пять раундов. Елена стала чемпионкой мира по решению судей", - отмечается в сообщении.

Бой состоялся 7 декабря во Львове.

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