Украинка Ткач-Остапчук – чемпионка Европы по спортивной борьбе

Юлия Ткач-Остапчук (Фото: EPA)

На проходящем в Риме чемпионате Европы по спортивной борьбе украинка Юлия Ткач-Остапчук стала чемпионкой Европы в весовой категории до 62 кг. Об этом сообщает в Twitter United World Wrestling.

Украинская спортсменка победила в финале россиянку Инну Тражукову (2:1).

В 1/4 финала Ткач-Остапчук взяла верх над Вероникой Ивановой из Беларуси (12:2), в полуфинале поборола представительницу Азербайджана Татьяну Омельченко (4:0).

Чемпионат Европы 16 февраля завершат представители борьбы вольного стиля.

11 февраля 23-летний борец греко-римского стиля Семен Новиков завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди взрослых в весовой категории до 87 кг.

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