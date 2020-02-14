Украинка Ткач-Остапчук – чемпионка Европы по спортивной борьбе

На проходящем в Риме чемпионате Европы по спортивной борьбе украинка Юлия Ткач-Остапчук стала чемпионкой Европы в весовой категории до 62 кг. Об этом сообщает в Twitter United World Wrestling.
Украинская спортсменка победила в финале россиянку Инну Тражукову (2:1).
В 1/4 финала Ткач-Остапчук взяла верх над Вероникой Ивановой из Беларуси (12:2), в полуфинале поборола представительницу Азербайджана Татьяну Омельченко (4:0).
Чемпионат Европы 16 февраля завершат представители борьбы вольного стиля.
Читайте также: Украинская дзюдоистка завоевала золото на турнире в Париже