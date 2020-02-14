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Украинка Ткач-Остапчук – чемпионка Европы по спортивной борьбе

Украинка Ткач-Остапчук – чемпионка Европы по спортивной борьбе - Фото
Юлия Ткач-Остапчук (Фото: EPA)
14.02.2020, 22:23

Юлия Ткач-Остапчук победила в финале россиянку Инну Тражукову

На проходящем в Риме чемпионате Европы по спортивной борьбе украинка Юлия Ткач-Остапчук стала чемпионкой Европы в весовой категории до 62 кг. Об этом сообщает в Twitter United World Wrestling.

Украинская спортсменка победила в финале россиянку Инну Тражукову (2:1).

В 1/4 финала Ткач-Остапчук взяла верх над Вероникой Ивановой из Беларуси (12:2), в полуфинале поборола представительницу Азербайджана Татьяну Омельченко (4:0).

Чемпионат Европы 16 февраля завершат представители борьбы вольного стиля.

  • 11 февраля 23-летний борец греко-римского стиля Семен Новиков завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди взрослых в весовой категории до 87 кг.

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