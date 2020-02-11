Греко-римская борьба. Украинец Новиков – чемпион Европы: видео

Сегодня, 11 февраля, 23-летний борец греко-римского стиля Семен Новиков завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди взрослых в весовой категории до 87 кг.
Новиков боролся с венгром Виктором Льоринзом, которого победил со счетом 7:1.
NOVIKOV (UKR) takes gold at 87kg!— United World Wrestling (@wrestling) February 11, 2020
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В 1/8 финала Новиков досрочно победил испанца Гаско Фреснеду со счетом 9:0 - для досрочной победы нужен разрыв в 8 баллов, или удерживание соперника на лопатках.
В 1/4 украинец выиграл турка Метехана Басара со счетом 7:2, а в полуфинале на последних секундах победил в российского спортсмена Александра Комарова, бой закончился со счетом 6:3.
До этого на взрослых чемпионатах Европы и мира Украину в весовой категории до 87 килограммов представлял серебряный призер Олимпийских игр в Рио-2016 Жан Беленюк, но он не принимал участия в национальном отборе на чемпионат Европы, поскольку готовится к Олимпиаде в Токио.
Кроме того, для Украины на этом чемпионате бронзовую медаль завоевал Ленур Тимиров в весовой категории до 63 кг, а Николай Кучмий стал бронзовым призером в весе до 130 кг – он победил Зураба Гедехаури из России.
Чемпионат Европы по борьбе проводится в Риме (Италия), он продлится до 16 февраля.
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