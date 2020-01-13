Поединок украинского и грузинского борцов перерос в драку: видео

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Борцы продолжили выяснять отношения после свистка судьи. К спортсменам присоединились члены их команд

На турнире по вольной борьбе Яшар Догу в Турции поединок украинца Хасана Закариева и грузина Зураба Эрбоцанашвили закончился массовой дракой. Об этом сообщает sportarena.

Соперники встречались в весовой категории до 79 килограмм.

Борцы продолжили выяснять отношения после свистка судьи. К спортсменам присоединились члены их команд.

При этом тренер Закариева ворвался на ковер и ударом в голову отправил грузинского борца в нокаут.

Оба спортсмена были дисквалифицированы.

21 декабря после окончания хоккейного матча одесских "Морских волков" 2008 года рождения с одногодками из "Кривбасса" между мальчиками завязалась драка, в которой принял участие тренер криворожцев. 

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Теги: спорт, драка, Грузия, борьба
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