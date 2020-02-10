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Украинец победил россиянина и вышел в финал ЧЕ по борьбе: видео

Украинец победил россиянина и вышел в финал ЧЕ по борьбе: видео - Фото
Семен Новиков (Фото: United World Wrestling)
10.02.2020, 22:53

Семен Новиков заменил в сборной Украины Жана Беленюка

Сегодня, 10 февраля, был первый день Чемпионата Европы по борьбе. Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков вышел в финал в весовой категории до 87 килограммов.

Украинец поборол представителя России Александра Комарова, заработав победные очки в последние секунды полуфинала.

Новиков заменил в сборной Украины Жана Беленюка.

Украинцы Владимир Яковлев (77 кг) и Николай Кучмий (130 кг) не смогли пройти в финал. 11 февраля они будут бороться в бронзовом финале.

Чемпионат Европы по борьбе проводится в Риме (Италия), он продлится до 16 февраля.

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