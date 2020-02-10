Украинец победил россиянина и вышел в финал ЧЕ по борьбе: видео

Сегодня, 10 февраля, был первый день Чемпионата Европы по борьбе. Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков вышел в финал в весовой категории до 87 килограммов.
NOVIK (UKR) beats KOMAROV (RUS) 6-3 to go through to the 87kg final!— United World Wrestling (@wrestling) February 10, 2020
.#uww #unitedworldwrestling #wrestling #olympicwrestling #wrestle #wrestler #koshti #کشتی #борьба pic.twitter.com/l6KNQ4JYre
Украинец поборол представителя России Александра Комарова, заработав победные очки в последние секунды полуфинала.
Новиков заменил в сборной Украины Жана Беленюка.
Украинцы Владимир Яковлев (77 кг) и Николай Кучмий (130 кг) не смогли пройти в финал. 11 февраля они будут бороться в бронзовом финале.
Чемпионат Европы по борьбе проводится в Риме (Италия), он продлится до 16 февраля.
Читайте также: Поединок украинского и грузинского борцов перерос в драку: видео