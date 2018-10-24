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24.10.2018, 20:37

Украинка выиграла "золото" чемпионата мира по спортивной борьбе

Украинка выиграла "золото" чемпионата мира по спортивной борьбе - Фото
Алла Черкасова (фото - facebook.com/olympicua)

Алла Черкасова стала чемпионкой мира в весовой категории до 68 кг

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В Будапеште проходит чемпионат мира-2018 по вольной, женской и греко-римской борьбе. Первую награду сборной Украины завоевала 29-летняя львовянка Алла Черкасова, которая выиграла титул чемпионки в весовой категории до 68 кг. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

В решающей схватке за "золото" Черкасова поборола француженку Кумба Селен Фанта Ларрок - 15:10.

На пути к финалу украинка в 1/8 финала уверенно победила Марию Мамашук из Беларуси (10:0), в четвертьфинале взяла верх над представительницей Болгарии Викторией Ивановой Бобевою (4:0), а в полуфинале выиграла у китаянки Фэн Чжоу (12:8 ).

Это вторая медаль Черкасовой на чемпионатах мира после "бронзы" в 2010 году. На счету львовянки также "серебро" и две "бронзы" на чемпионатах Европы, "золото" и "серебро" Кубка мира.

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Теги: Алла Черкасова, спортивная борьба, чемпионат мира
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