Украинки завоевали два золота на ЧЕ по спортивной борьбе: фото

Фото: facebook.com/olympicua

Украина получила две золотые медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который проводится в Румынии. Об этом сообщает в Facebook НОК Украины.

Лучшими стали Оксана Ливач и Ирина Гусяк.

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Оксана Ливач выступает в весовой категории до 50 кг. В финале она встретилась со спортсменкой из Болгарии Мигленой Селишка.

Ирина Гусяк, выступающая в весовой категории до 55 кг, одержала убедительную победу в финале над болгаркой Эвелиной Николовой.

Бронзовыми призерами чемпионата Европы-2019 по вольной борьбе стали украинцы Василий Шуптар (65 кг) и Александр Хоцяновский (125 кг).

В 2018 году Оксана Ливач стала бронзовым призером чемпионата мира. А Ирина Гусяк заняла третье место на ЧЕ-2013.