Украинская легкоатлетка попалась на допинге

Наталья Кроль дисквалифицирована на 20 месяцев за допинг

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit дисквалифицировала украинскую легкоатлетку Наталью Кроль (Прищепу) до 15 сентября 2021 года за допинг. Об этом сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

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Кроль устранили от соревнований на 20 месяцев, с 16 января 2020 года до 15 сентября 2021 года.

Также аннулированы все результаты Кроль, начиная с 16 января 2020 года, включая конфискацию любых титулов, наград, медалей, очков и призовых и денежных вознаграждений.

Спортсменка согласилась с наказанием и отказалась от права на заслушивание в Дисциплинарном трибунале.

20 декабря 2019 года украинского тяжелоатлета лишили золотой медали Олимпиады.

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Наталия Софиенко

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