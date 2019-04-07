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07.04.2019, 16:19

Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир в Японии

Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир в Японии - Фото
Дарья Снигур (фото - tennisua.org)

Киевлянка обыграла в финале канадскую спортсменку

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Украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла свой первый титул на турнирах ITF с призовым фондом $25 000. Об этом сообщает Теннисный портал.

В финале турнира Kashiwa Open в японской Касиве 17-летняя киевлянка за 1 час 8 минут обыграла четвертую сеяную 28-летнюю канадскую теннисистку Ребекку Марино: 6-4 6-2.

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Отмечается, что Марино входила в топ-40 мирового рейтинга, но после стресса, вызванного угрозами в соцсетях, в 2013 году решила завершить карьеру. В начале 2018 года канадка вернулась на корт, выиграла в прошлом сезоне 5 титулов ITF и сейчас занимает 201 место в рейтинге WTA.

Победа Снигур принесет ей 50 очков в рейтинг WTA, что позволит украинке попасть в мировую классификацию WTA и в топ-500.

Снигур в прошлом году входила в рейтинг WTA (752-я позиция), но после реформы в ITF, все ее очки ушли в рейтинг ITF, где она занимает 58-е место.

26 марта сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина возьмет паузу в выступлениях из-за травмы колена.

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Теги: теннис, Дарья Снигур
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