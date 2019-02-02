Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Таиланде: видео

Даяна Ястремская (фото: EPA)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская совсем недавано ворвалась в топ-50 рейтинга WTA. Сегодня же она пробилась в финал Thailand Open. Об этом сообщается в Twitter теннисной ассоциации WTA.

Встреча с полячкой Магдой Линнет длилась почти полтора часа. Ястремская выбила из турнира своего оппонента по итогам двух сетов: 6:4, 6:3.

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В финале 18-летняя украинская теннисистка встретится с 49-й ракеткой мира австралийкой Айлой Томлянович.

Сама же Ястремская занимает 47 место в рейтинге WTA.

За последние полгода это будет второй финал для Ястремской: в октябре 2018-го она уже успела выигралть турнир в Гонконге.