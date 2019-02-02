Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Таиланде: видео

Украинская теннисистка Даяна Ястремская совсем недавано ворвалась в топ-50 рейтинга WTA. Сегодня же она пробилась в финал Thailand Open. Об этом сообщается в Twitter теннисной ассоциации WTA.
Встреча с полячкой Магдой Линнет длилась почти полтора часа. Ястремская выбила из турнира своего оппонента по итогам двух сетов: 6:4, 6:3.
Winning in style!@D_Yastremska books her place in the @ThailandOpenHH final.— WTA (@WTA) 2 лютого 2019 р.
She knocks out Linette 6-4, 6-3. pic.twitter.com/PcOoZyhjus
В финале 18-летняя украинская теннисистка встретится с 49-й ракеткой мира австралийкой Айлой Томлянович.
Сама же Ястремская занимает 47 место в рейтинге WTA.
За последние полгода это будет второй финал для Ястремской: в октябре 2018-го она уже успела выигралть турнир в Гонконге.