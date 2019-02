Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Таиланде: видео

Украинская теннисистка Даяна Ястремская совсем недавано ворвалась в топ-50 рейтинга WTA. Сегодня же она пробилась в финал Thailand Open. Об этом сообщается в Twitter теннисной ассоциации WTA.

Встреча с полячкой Магдой Линнет длилась почти полтора часа. Ястремская выбила из турнира своего оппонента по итогам двух сетов: 6:4, 6:3.

