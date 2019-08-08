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Украинские пятиборцы стали вице-чемпионами Европы

Украинские пятиборцы стали вице-чемпионами Европы - Фото
Фото: Pixabay
08.08.2019, 13:07

Андрей Федечка и Владислав Рыдванский заняли второе место в эстафете на Чемпионате Европы-2019 по современному пятиборью

Первую награду в сборной Украины на континентальном первенстве по современному пятиборью, который проходит в британском Бате, получили Андрей Федечка и Владислав Рыдванский. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.

Украинцы стали вторыми в эстафете и получили титулы вице-чемпионов Европы.

На соревнованиях по современному пятиборью Украины представляют девять спортсменов, выступающих в личном и командном первенстве, мужской эстафете.

На Чемпионате Европы-2019 по современному пятиборью спортсмены разыгрывают семь комплектов наград, а также 16 олимпийских лицензий (по восемь у мужчин и женщин) на Токио-2020.

Соревнования продлятся до 11 августа.

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пятиборье
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