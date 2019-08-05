Украинский пловец завоевал золото на этапе Кубка мира в Токио

Фото: НОК Украины

Украинский пловец Андрей Говоров победил на дистанции 50 м баттерфляем на этапе Кубка мира в Токио, сообщает в Twitter Национальный олимпийский комитет.

"Спортсмен остановил секундомер на отметке 23,10, на 0,01 секунды опередив венгерца Себастиана Сабо", - сказано в сообщении.