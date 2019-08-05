Украинский пловец завоевал золото на этапе Кубка мира в Токио

Украинский пловец Андрей Говоров победил на дистанции 50 м баттерфляем на этапе Кубка мира в Токио, сообщает в Twitter Национальный олимпийский комитет.
"Спортсмен остановил секундомер на отметке 23,10, на 0,01 секунды опередив венгерца Себастиана Сабо", - сказано в сообщении.
Ура! Золото у столиці Олімпіади-2020!!!
Український плавець Андрій Говоров переміг на дистанції 50 м баттерфляєм на етапі Кубка світу в Токіо. Спортсмен зупинив секундомір на позначці 23,10, на 0,01 секунди випередивши угорця Сабастіана Сабо. pic.twitter.com/ucU39LlS6i— НОК України (@OlympicUA) August 4, 2019
24 июля организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио показали наградные медали, которые будут вручать спортсменам - они сделаны из переработанных гаджетов.