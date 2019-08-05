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Украинский пловец завоевал золото на этапе Кубка мира в Токио

Украинский пловец завоевал золото на этапе Кубка мира в Токио - Фото
Фото: НОК Украины
05.08.2019, 13:00

Говоров опередил ближайшего соперника на 0,01 секунды

Украинский пловец Андрей Говоров победил на дистанции 50 м баттерфляем на этапе Кубка мира в Токио, сообщает в Twitter Национальный олимпийский комитет.

"Спортсмен остановил секундомер на отметке 23,10, на 0,01 секунды опередив венгерца Себастиана Сабо", - сказано в сообщении.

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