Олимпиада-2020: в Токио показали медали из отходов – видео

Организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио показали наградные медали, которые будут вручать спортсменам. Видео с ними опубликовано в YouTube.

Сообщается, что медали изготовлены из переработанных мобильных телефонов и небольших электронных устройств. "Эти медали на 100% устойчивы и были бы невозможны без щедрости народа Японии", - сказано также в сообщении.

25 июня сообщалось, что Международный олимпийский комитет предварительно одобрил включение соревнований по брейк-дансу, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Читайте также: Зеленский дал задание готовиться к проведению Олимпийских игр