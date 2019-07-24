Олимпиада-2020: в Токио показали медали из отходов – видео

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Организатора Олимпиады показали медали, которыми будут награждать спортсменов

Организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио показали наградные медали, которые будут вручать спортсменам. Видео с ними опубликовано в YouTube.

Сообщается, что медали изготовлены из переработанных мобильных телефонов и небольших электронных устройств. "Эти медали на 100% устойчивы и были бы невозможны без щедрости народа Японии", - сказано также в сообщении.

25 июня сообщалось, что Международный олимпийский комитет предварительно одобрил включение соревнований по брейк-дансу, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. 

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Теги: спорт, Олимпийские игры
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