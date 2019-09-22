Украинский дзюдоист выиграл "бронзу" на Grand Prix в Ташкенте

Яков Хаммо (Фото: Международная федерация дзюдо)

В столице Узбекистана Ташкенте завершился международный турнир серии Grand Prix по дзюдо. Обладателем единственной медали в составе сборной Украины стал 25-летний Яков Хаммо, который занял третье место в весовой категории свыше 100 кг. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

В полуфинале Хаммам уступил чемпиону мира 2018 года, грузинскому спортсмену Гураму Тушишвили, а в схватке за третье место победил Темура Рахимова из Таджикистана.

Яков Хаммам во второй раз в сезоне этого года стал призером турниров серии Grand Prix. В начале года он завоевал "серебро" в Тель-Авиве.

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