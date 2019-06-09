Украинцы выиграли еще три медали на ЧЕ юниоров по вольной борьбе

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В испанском городе Понтеведра завершилось юниорское первенство Европы по спортивной борьбе. Последний день соревнований принес сборной Украины три награды в турнире борцов вольного стиля. Об этом сообщает Укринформ.

Серебряные медали выиграли Александр Евсеенко (весовая категория до 61 кг) и Юрий Идзинский (125 кг), бронзовым призером стал Демид Караченко (86 кг).

Днем ранее на "бронзовый" пьедестал континентального первенства поднялись украинцы Камил Керимов (57 кг) и Даниил Стасюк (97 кг).

Отмечается, что единственное "золото" на первенстве Европы-2019 по спортивной борьбе Украине принесла Алина Акобия (57 кг). Серебряным призером в женской борьбе стала Анастасия Лавренчук (65 кг), бронзовыми - Мария Винник (50 кг), Вероника Рябоволова (59 кг), Екатерина Зеленых (62 кг), Кристина Малявка (68 кг) и Романа Волчанка (76 кг).

Титул серебряного призера юниорского континентального первенства по греко-римской борьбе завоевал Виталий Андреевич (82 кг).

В апреле женская сборная Украины по борьбе стала лучшей в Европе, одержав победу в общекомандном зачете.