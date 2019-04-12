Фото: facebook.com/olympicua

Женская сборная Украины по борьбе стала лучшей в Европе, одержав победу в общекомандном зачете. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет Украины.

Отмечается, что подопечные Владимира Евонова стали лучшими на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте.

Реклама

Оксана Ливач, Ирина Гусяк, Алла Черкасова и Алина Бережная стали чемпионками, Татьяна Кит и Лилия Верхняя - серебряными призерами.

Алина Бережная завоевала золотую медаль сегодня, одержав убедительную победу в финале до 72 кг над Анной Кармен Шелл из Германии.

В мужской сборной бронзовыми призерами континентального первенства по вольной борьбе стали Василий Шуптар (65 кг) и Александр Хоцяновский (125 кг).