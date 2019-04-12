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12.04.2019, 22:07

Женская сборная Украины по борьбе стала лучшей в Европе

Женская сборная Украины по борьбе стала лучшей в Европе - Фото
Фото: facebook.com/olympicua

Украинки завоевали четыре золотых и две серебряных медали

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Женская сборная Украины по борьбе стала лучшей в Европе, одержав победу в общекомандном зачете. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет Украины.

Отмечается, что подопечные Владимира Евонова стали лучшими на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте.

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Оксана Ливач, Ирина Гусяк, Алла Черкасова и Алина Бережная стали чемпионками, Татьяна Кит и Лилия Верхняя - серебряными призерами.

Алина Бережная завоевала золотую медаль сегодня, одержав убедительную победу в финале до 72 кг над Анной Кармен Шелл из Германии.

В мужской сборной бронзовыми призерами континентального первенства по вольной борьбе стали Василий Шуптар (65 кг) и Александр Хоцяновский (125 кг).

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Теги: спорт, вольная борьба
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