Третья украинка взяла золото ЧЕ-2019 по спортивной борьбе

Фото: facebook.com/olympicua

Сегодня украинки завоевали три золотых медали за один вечер на чемпионате Европы по спортивной борьбе в столице Румынии Бухаресте. Третьей победительницей континентального первенства в составе сборной Украины стала чемпионка мира львовская динамовка Алла Черкасова. Об этом сообщает в Facebook НОК Украины.

В финале весовой категории до 68 кг Черкасова одержала победу над Адель Ханзликовой из Чехии - 11:6.

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Сегодня титулы чемпионок Европы завоевали Оксана Ливач (50 кг) и Ирина Гусяк (55 кг). Ранее бронзовыми призерами континентального первенства по вольной борьбе стали Василий Шуптар (65 кг) и Александр Хоцяновский (125 кг).