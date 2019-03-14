Чарли Уайтинг (фото - EPA)

В Мельбурне сегодня умер гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг. Об этом говорится в заявлении международной автомобильной федерации (FIA).

Ему было 66 лет.

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Свои соболезнования выразил президент FIA Жан Тодт. "Директор FIA Формулы-1 Чарли Уайтинг, к сожалению, скончался сегодня утром в Мельбурне, в возрасте 66 лет, в результате легочной эмболии", - говорится в заявлении.

Он отметил, что знал Уайтинга много лет. "Чарли Уайтинг был великим гоночным директором, центральной и неповторимой фигурой в Формуле-1. Он воплощал этику и дух этого фантастического вида спорта", - отметил Тодт.

Уайтинг начал свою карьеру в Формуле-1 в команде Hesketh в 1977 году, потом он перешел в Brabham Берни Экклстоуна и стал старшим механиком.

Он сыграл важную роль в победах Нельсона Пике в 1981 и 1983 годах. В 1997 году Уайтинг стал гоночным директором и директором по гоночной безопасности Формулы-1.

18 ноября 2018 года немецкая гонщица Формулы-3 17-летняя София Флерш получила перелом позвоночника в результате серьезной аварии на Гран-при в китайском Макао.