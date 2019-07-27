Умер известный украинский спортсмен Роман Вирастюк

Роман Вирастюк (фото - Facebook)

Уукраинский спортсмен Роман Вирастюк, 17-кратный чемпион Украины по толканию ядра, умер сегодня, 27 июля, на 52 году жизни. Об этом в Facebook сообщил его младший брат Василий Вирастюк.

По его словам, 11 июля Вирастюку-старшему провели срочную сложную операцию на сердце, которая длилась почти 20 часов.

Роман Вирастюк - также бронзовый призер чемпионата Европы-1994 по толканию ядра, на Олимпиаде 1996 года занял 6 место. Мастер спорта Украины международного класса по легкой атлетике, бывший капитан олимпийской сборной Украины по легкой атлетике.

После завершения спортивной карьеры Вирастюк работал в Министерстве молодежи и спорта Украины, возглавлял спорткомитет Ивано-Франковской облгосадминистрации.

На внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля Роман Вирастюк баллотировался как самовыдвиженец на мажоритарном округе N84 в Ивано-Франковской области, но проиграл (занял четвертое место).