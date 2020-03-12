Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Греции без зрителей зажгли огонь Олимпийских игр 2020: видео

В Греции без зрителей зажгли огонь Олимпийских игр 2020: видео - Фото
Зажжение огня Олимпийский игр 2020 (Фото: EPA)
12.03.2020, 19:10

В греческой Олимпии зажгли огонь летних Игр 2020 года, церемонию провели без зрителей

В древнем поселении Олимпия в Греции зажгли огонь для Олимпийских игр 2020 годы, которые должны состояться этим летом в Токио. Об этом сообщает Олимпийский комитет.

Церемония состоялась без зрителей из-за пандемии коронавируса – ее транслировали онлайн.

Отмечается, что сразу после зажжения олимпийского огня стартовала его эстафета. Впервые в истории эстафету начала женщина – греческая олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки.

Она передала огонь чемпионке Игр по легкой атлетике Мидзуки Ногучи, которая стала первой японской спортсменкой, участвующей в олимпийской эстафете.

Последней в Греции получит огонь Екатерина Стефаниди, которая завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Затем олимпийский огонь на самолете доставят в Японию. Его путешествие начнется из региона Тохоку, пострадавшего от землетрясения и цунами в 2011 году. По плану, 24 июля олимпийский огонь доставят к стадиону в Токио.

Летние Олимпийские игры должны состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. На играх будут соревноваться 11 000 спортсменов, представляющих 206 Национальных олимпийских комитетов и олимпийскую команду для беженцев.

Паралимпийские игры пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
Олимпиада Токио
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 