В Греции без зрителей зажгли огонь Олимпийских игр 2020: видео

Зажжение огня Олимпийский игр 2020 (Фото: EPA)

В древнем поселении Олимпия в Греции зажгли огонь для Олимпийских игр 2020 годы, которые должны состояться этим летом в Токио. Об этом сообщает Олимпийский комитет.

Церемония состоялась без зрителей из-за пандемии коронавируса – ее транслировали онлайн.

Отмечается, что сразу после зажжения олимпийского огня стартовала его эстафета. Впервые в истории эстафету начала женщина – греческая олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки.

Она передала огонь чемпионке Игр по легкой атлетике Мидзуки Ногучи, которая стала первой японской спортсменкой, участвующей в олимпийской эстафете.

Anna Korakaki will now pass the flame to Mizuki Noguchi, the first Japanese torch relay runner.



A marathon gold medallist at Athens 2004 , Mizuki Noguchi will receive the flame by a process called a “torch kiss”. #OlymipicTorchRelay #UnitedByEmotion #Tokyo2020 pic.twitter.com/wUY856Xo4U — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 12, 2020

Последней в Греции получит огонь Екатерина Стефаниди, которая завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Затем олимпийский огонь на самолете доставят в Японию. Его путешествие начнется из региона Тохоку, пострадавшего от землетрясения и цунами в 2011 году. По плану, 24 июля олимпийский огонь доставят к стадиону в Токио.

Летние Олимпийские игры должны состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. На играх будут соревноваться 11 000 спортсменов, представляющих 206 Национальных олимпийских комитетов и олимпийскую команду для беженцев.

Паралимпийские игры пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года.