В Греции без зрителей зажгли огонь Олимпийских игр 2020: видео

В древнем поселении Олимпия в Греции зажгли огонь для Олимпийских игр 2020 годы, которые должны состояться этим летом в Токио. Об этом сообщает Олимпийский комитет.

Церемония состоялась без зрителей из-за пандемии коронавируса – ее транслировали онлайн.

Отмечается, что сразу после зажжения олимпийского огня стартовала его эстафета. Впервые в истории эстафету начала женщина – греческая олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки.

Она передала огонь чемпионке Игр по легкой атлетике Мидзуки Ногучи, которая стала первой японской спортсменкой, участвующей в олимпийской эстафете.

Anna Korakaki will now pass the flame to Mizuki Noguchi, the first Japanese torch relay runner.



A marathon gold medallist at Athens 2004 , Mizuki Noguchi will receive the flame by a process called a "torch kiss".