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В НОК назвали лучшую украинскую спортсменку

В НОК назвали лучшую украинскую спортсменку - Фото
Ольга Харлан (фото - noc-ukr.org)
03.01.2020, 13:39

Для Ольги Харлан - это уже двенадцатое признание Национального олимпийского комитета

Национальный олимпийский комитет Украины признал олимпийскую чемпионку Пекина-2008, бронзового призера Лондона-2012, двукратного призера Рио-2016 по фехтованию на саблях Ольгу Харлан лучшей спортсменкой декабря. Об этом сообщает пресс-служба НОК.

Звание лучшего тренера декабря получил ее наставник Юрий Марченко.

Высокого признания НОК шестикратная чемпионка мира получила благодаря победе на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

По итогам сезона второй раз подряд Харлан выиграла общий зачет в саблисток, став обладательницей Кубка мира. Это четвертый подобный трофей в ее спортивной карьере.

В прошлом сезоне Харлан подтвердила свое лидерство на чемпионате Европы и на чемпионате мира.

В НОК подчеркнули, что для Харлан - это уже двенадцатое признание Олимпийского комитета, что является рекордом среди всех украинских спортсменов.

После Харлан по количеству этих наград - олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, на счету которого 11 признаний.

  • 20 июля Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште. Харлан в финале индивидуального турнира саблисток победила россиянку Софью Великую (15:14).
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ольга харлан НОК
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