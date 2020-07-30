В Швейцарии федеральная прокуратура открыла дело против главы ФИФА

Джанни Инфантино обвиняется в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению должностными полномочиями

Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, Инфантино обвиняется в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению служебными полномочиями. Он якобы участвовал в тайных встречах с федеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером в 2016-2017 годах.

Как следует из заявления органа, осуществляющего надзор за деятельностью прокуратуры, спецпрокурор Штефан Келлер открыл дело в отношении Инфантино, а также против прокурора кантона Вале на юге Швейцарии - Ринальдо Арнольда, предположительно участвовавшего в этих встречах. Кроме того, Келлер направил запрос об открытии дела в отношении Лаубера.

Последний до конца января 2021 года может оставаться на своем посту, и на этот период защищен от преследования. Специально назначенный госпрокурор в парламенте Швейцарии уже поднял вопрос о лишении его иммунитета.

Сообщается, что в 2016-2017 годах Лаубер отвечал за несколько процессов, имеющих отношение к мировому футболу. Один из них был, в частности, связан с публикацией авторитетного германского еженедельника Der Spiegel, который в октябре 2015 года обвинил Немецкий футбольный союз (DFB) в том, что тот получил право на проведение в Германии чемпионата мира по футболу в 2006 году путем подкупа ряда членов исполкома ФИФА. В апреле - в связи с истечением срока давности - следствие по этому делу было остановлено.

Джанни Инфантино занял пост президента ФИФА после избрания на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, ушедшего в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.

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Наталия Медведева

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