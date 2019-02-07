В УЕФА рассказали, за что клуб могут исключить из Лиги чемпионов

Фото: Facebook Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация будет исключать клубы из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП). Об этом пишет iSport.

"Все команды равны перед правилами ФФП. Мы не боимся отстранить какой-то клуб даже от Лиги чемпионов. Никто не должен чувствовать себя особенным. Все клубы обязаны следовать правилам", - сказал он.

Реклама

Ранее в финансовых махинациях подозревались "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

Чеферин заверил, что из руководство УЕФА не будет вмешиваться в расследование по этим командам.

Ранее сообщалось, что УЕФА может исключить английский “Манчестер Сити” из еврокубков за возможное нарушение клубом правил финансового фейр-плей. Немецкое издание Der Spiegel опубликовало электронную переписку, исходя из которой, “МС” получил $75,15 млн не от своего титульного спонсора Etihad, а от компании-владельца клуба Abu Dhabi United Group.

Сейчас дело расследуют и УЕФА и Английская премьер-лига